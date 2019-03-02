Baba Çamyar'a Son Görev

Ordu'nun eski Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın babası Rahim Çamyar, son yolculuğuna uğurlandı.<br><br>Ünye Devlet Hastanesinde tedavi gören Rahim Çamyar, vefat etti. Çamyar, bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitliyatak Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi.<br><br>Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, eski AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU