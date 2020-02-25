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Baba cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde işlenen baba cinayetinde yeni detaylar oryaya çıktı.

25.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:42Baba cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
TEKİRDAĞ (İHA) – 'ın ilçesinde işlenen baba cinayetinde yeni detaylar oryaya çıktı.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette baba İbrahim Halil S. ile 17 yaşındaki oğlu A.S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti. Şahsın cesedi Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri baba cinayeti ile ilgili soruşturmayı derinleştirirken, gözaltına alınan A.S.'nin ilk ifadesi alındı. İddiaya göre A.S. verdiği ifadesinde cinayette kullandığı bıçağı liman mevkiinde bir alana attığını ve babası İbrahim Halil S.'nin annesi M.S.'ye sürekli kötü hakaretlerde bulunduğunu ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü ifade etti. Daha sonra şüphelinin alanı göstermesiyle olayda kullanılan bıçak, liman mevkiinde bir çöp kovasının altında bulundu.

Ayrıca aile içi şiddet nedeniyle şahısların daha önce polis merkezinde işlem gördükleri de öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İbrahim Halil, Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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