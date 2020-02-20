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Baba Günal'a 16 gündür ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde köprüden atlayan kızını kurtarmak için ırmağa giren ve kaybolan babayı arama çalışmalarına 16. günde devam ediliyor.

20.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:08Baba Günal'a 16 gündür ulaşılamadı
'un ilçesinde köprüden atlayan kızını kurtarmak için ırmağa giren ve kaybolan babayı arama çalışmalarına 16. günde devam ediliyor.

Terme Çayı'na atlayan kızını kurtarmak için peşinden çaya giren ve debinin yüksek olması dolayısıyla akıntıya kapılarak kaybolan baba Gürsel Günal'ı(50) arama çalışmaları, Sualtı Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği, Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE), Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Polis ve jandarma ekipleri su altında çalışmalarına devam ederken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ise bot ile su üstü araması gerçekleştiriyor. Köprü bacaklarında derin oyukların olduğunu ifade eden yetkililer, 4 metrelik derin çukurlarda çalışma yaptıklarını kaydetti. Alt akıntının ve üst akıntının yoğun olduğu ırmakta arama çalışmalarının babayı bulana kadar devam edeceği belirtildi.

04 Şubat'ta meydana gelen olayda kendisini Terme Çayı'na atan kızını kurtarmak için suya atlayan Gürsel Günal(50) akıntıya kapılarak kaybolmuş, kızı ise kurtarılmıştı. - SAMSUN

Terme Çayı, Jandarma, Samsun, Terme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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