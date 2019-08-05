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Baba ile kucağındaki çocuğuna motosiklet çarptı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosiklet çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

05.08.2019 11:10
Baba ile kucağındaki çocuğuna motosiklet çarptı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosiklet çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda eşi ve kucağındaki çocuğuyla kaldırımda beklerken bir anda karşıya geçmek için yola çıkan kişiye motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba ve çocuğu, kazayı hafif atlattı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaldırımda beklerken bir anda yola çıkmak isteyen vatandaşın motosiklet çarpması sonucu kucağınadaki çocuğuyla yola savrulması, kaldırımda bulunan kadının koşarak çocuğu kucağına alması yer alıyor.

Atatürk Bulvarı, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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