16.06.2019 15:45
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Baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti

Baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti

Antalya'da bir şahıs, Babalar Günü'nde tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Antalya'da bir şahıs, Babalar Günü'nde tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa Mahallesi Çatal Köprü Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iş yerinde E.U. ve oğlu Ş.U. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavga sırasında babasını boynundan bıçaklayan Ş.U., elleri kanlı şekilde koşarak uzaklaştı. Elleriyle boynunu tutan baba E.U., dükkandan çıkarak yere yığıldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.U.'ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri babayı hemen tedavi altına aldı.

Olayı gören Yavuz Çöllü, "E.U.'nun yere düştüğünü gördüm. Polisi ve ambulansı aradım. Durumu kötüydü" dedi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.U.'nun şoka girdiği için ifade veremediği öğrenildi. Baba E.U.'nun ise durumunun ağır olduğu bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Muratpaşa, Babalar Günü, Antalya, 3. Sayfa

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