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Baba ile oğlu rakip oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) devam eden Büyükler Basketbol Ligi'nde baba ile oğlu karşı karşıya geldi.

19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28Baba ile oğlu rakip oldu
'nin ilçesinde bulunan Lüleburgaz Yıldızları Akademisi'nde (LYFA) devam eden Büyükler Ligi'nde baba ile oğlu karşı karşıya geldi.

LYFA Salonu'nda Bestburgaz ve Akademi Basketbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmada Bestburgaz takımında forma giyen 50 yaşındaki Bülent Döçler ile Akademi Basketbol Kulübü oyuncusu oğlu 16 yaşındaki Ömer Döçler, birbirlerine karşı mücadele etti.

Çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmayı oğul Ömer Döçler'in takımı Akademi Basketbol Kulübü 74-62 kazandı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, basketbol, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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