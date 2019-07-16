16.07.2019 14:13
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'Baba Kampa Gidelim' projesi başlıyor

27-28 Temmuz tarihlerinde 7-14 yaş arası öğrenci grupları için Macera Park'ta düzenlenecek 'Baba Kampa Gidelim' projesinde başvurular başladı.

27-28 Temmuz tarihlerinde 7-14 yaş arası öğrenci grupları için Macera Park'ta düzenlenecek 'Baba Kampa Gidelim' projesinde başvurular başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı yeni bir projeye ev sahipliği yapacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 'Baba Kampa Gidelim' projesinde başvurular başladı. Son başvuru tarihi 26 Temmuz Cuma günü olan kamp 7-14 yaş arası öğrenci gruplarına yönelik ücretsiz olacak.

Çocukların doğa sevgisini geliştirmek ve arttırmak adına 27-28 Temmuz tarihlerinde Macera Park'ta gerçekleştirilecek kampta öğrenciler açık havada sinema, doğa yürüyüşleri, kamp ateşinde sohbet, macera parkurları ve diğer birçok sürprizlerle eğlencenin tadını çıkarak. Başvurular ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0264 221 40 60 numaralı telefondan Macera Park'a ulaşabilecekler. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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