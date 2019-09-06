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'Baba Kampa Gidelim' projesinin kayıtları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nın yeniden ev sahipliği yapacağı 'Baba Kampa Gidelim' projesinin kayıtları tamamlandı.

06.09.2019 14:20 'Baba Kampa Gidelim' projesinin kayıtları tamamlandı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nın yeniden ev sahipliği yapacağı 'Baba Kampa Gidelim' projesinin kayıtları tamamlandı.

Yoğun istek üzerine yeniden düzenlenen babalar ve çocuklarının birlikte eğlenceli, güzel bir hafta sonu geçireceği 'Baba Kampa Gidelim' projesi 7-8 Eylül tarihleri arasında Macera Park'ta gerçekleştirilecek. Kampta 7-14 yaş arası çocuklar, babaları ile birlikte açık havada sinema keyfi, doğa yürüyüşleri, kamp ateşinde sohbet, macera parkurları ve diğer birçok sürprizlerle eğlencenin tadını doyasıya çıkaracak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Macera Park'ın yeniden ev sahipliği yapacağı 'Baba Kampa Gidelim' projemizin başvuruları tamamlandı. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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