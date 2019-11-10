Baba kız akrobasi pilotlarından Ata'ya "saygı uçuşu"

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla ülkenin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil eden, ülkenin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 28 yaşındaki Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü gökyüzünde selamladı.

Ali İsmet Öztürk ile kızı Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliğinde saygı uçuşu yaptı. 08.55'te havalanan baba ve kızı, 09.05'te gökyüzünde saygı uçuşunu gerçekleştirdi.

Uçuş sonrası AA muhabirine konuşan Semin Öztürk Şener, gökyüzünde Atatürk'ü anmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Şener, saygı uçuşu esnasında çok duygulandığını dile getirerek, "Çok hüzünlü bir gün bizim için. Fakat Atatürk hep bizimle. Ben buna inanıyorum." dedi.

"Atatürk'ün izinden gidiyorum"

Bugüne özel bir uçuşu babası Ali İsmet Öztürk ile yaptığı için ayrıca mutlu olduğunu belirten Şener, şöyle konuştu:

"Bugün 10 Kasım. Atatürk'ü anma günü. Biz de bugüne özel Atamız için bir saygı uçuşu düzenledik. Bizim için çok özel bir uçuştu. Böyle bir liderimiz olduğu için ben gurur duyuyorum. Atatürk'ün izinden gidiyorum. Onun açtığı yoldan ilerlemeye çalışıyorum. Uçağımda da Atatürk'ün sözlerini taşıyorum. O bana çok büyük bir güç veriyor. Atatürk, 'Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur' diyor. Bu söz bana ilham veriyor."

Kaynak: AA