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Baba, küçük kızı ile tren yoluna atladı: kız, tren altından sağ kurtuldu

ABD'de bir adam, kızı ile birlikte, istasyona yanaşan trenin önüne atladı.

24.09.2019 13:06Baba, küçük kızı ile tren yoluna atladı: kız, tren altından sağ kurtuldu
ABD'de bir adam, kızı ile birlikte, istasyona yanaşan trenin önüne atladı. Adam hayatını kaybederken, 5 yaşındaki kızı hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay ABD'nin New York şehrinde Kingsbridge Yolu Tren istasyonunda meydana geldi. Yerel medya, 5 yaşındaki kızı ile istasyona gelen Fernando Balbuena-Flores adlı adamın, yaklaşan trenin önüne atladığını; adamın hayatını kaybettiğini, kızın ise hafif yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, tren altına uzanan istasyondaki yolcuların, küçük kızı yanlarına çağırdığı; küçük kızın ise kendi imkanları ile tren altından çıktığı görülüyor. Görüntülerde bir adamın, küçük kızın raylardan alınıp, yukarıda bekleyen insanlara uzattığı görülüyor.

Polis, baba Fernando Balbuena-Flores'in intihar etmiş olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kızın trenin altından çıkarılması
İnsanların kıza sahip çıkması
Baba ve kızın fotoğrafı



Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Kaynak: DHA

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