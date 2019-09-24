Baba, küçük kızı ile tren yoluna atladı: kız, tren altından sağ kurtuldu

ABD'de bir adam, kızı ile birlikte, istasyona yanaşan trenin önüne atladı. Adam hayatını kaybederken, 5 yaşındaki kızı hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay ABD'nin New York şehrinde Kingsbridge Yolu Tren istasyonunda meydana geldi. Yerel medya, 5 yaşındaki kızı ile istasyona gelen Fernando Balbuena-Flores adlı adamın, yaklaşan trenin önüne atladığını; adamın hayatını kaybettiğini, kızın ise hafif yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, tren altına uzanan istasyondaki yolcuların, küçük kızı yanlarına çağırdığı; küçük kızın ise kendi imkanları ile tren altından çıktığı görülüyor. Görüntülerde bir adamın, küçük kızın raylardan alınıp, yukarıda bekleyen insanlara uzattığı görülüyor.

Polis, baba Fernando Balbuena-Flores'in intihar etmiş olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Kızın trenin altından çıkarılması

İnsanların kıza sahip çıkması

Baba ve kızın fotoğrafı

