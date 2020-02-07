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Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu.

07.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:01
'nın ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Genç kızı babası H. Yıldız'ın öldürdüğü iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın kızını erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünün iddia edildiği öğrenildi.
(Neslihan Demirer/İHA)
Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: İHA


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