18.07.2019 11:04
Haberler» Güncel» Haber

"Baba mesleğini" yanlış anlamış

"Baba mesleğini" yanlış anlamış

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 lira ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 lira ele geçirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin tarihi ve turistik bölgelerde piyasaya sürmek üzere sahte para bastığını tespit etti.
Ekipler, 13 Temmuz'da Fatih'te düzenlediği operasyonda şüpheli H.U.T'yi gözaltına aldı. Üzerinde bir miktar sahte para bulunan zanlının evinde yapılan aramada 67 bin 400 dolar ile 21 bin 500 lira ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Zanlının babası H.T. de geçen yıl düzenlenen operasyonda sahte olduğu tespit edilen 1 milyon dolarla yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Fatih, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:50   Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
13:49   "Mobilya sektöründe 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başardık"
13:48   Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı
13:48   Yaz festivallerinin ilki Bozcaada'yla başlıyor
13:47   TAKSİM'DE 'PARA ÜSTÜNÜ VERMEDİN' KAVGASI KAMERADA
13:47   Vali Gürel ve vekiller Bakan Koca ile projeleri konuştu
13:47   Ayağına misina dolanan balıkçıl kuşunu kurtardı