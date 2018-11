Baba Neredesin, Sana İhtiyacım Var" Projesi

22 Kasım 2018 Perşembe 14:33



Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin eğitim sürecinde ebeveynleriyle iletişim konusunda yaşayabilecekleri sorunların çözümü için "Baba neredesin, sana ihtiyacım var" projesini başlattı.Proje kapsamında düzenlenecek seminer için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kahvehaneleri gezerek babaları davet etti.Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, herkesin eğitim için her türlü fedakarlığı yapması gerektiğini söyledi.Düzenledikleri seminerle, her zaman velileri okula çağırmak yerine onların yanına gidip eğitimin kahvehanelerde, parklarda kısaca insanın olduğu her yerde yapılabileceğini göstermek istediklerini dile getiren Karabulut, etkinliğe babaların büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.Yüreğir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Cemal Dağhan da seminerde babaların özellikle nelere önem vermesi gerektiği konusunda sunum yaptı.