Baba Ocağında Mehmet Tosun'a Muhteşem Karşılama

Kaynak: İHA

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Karaova bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor.Karaova bölgesinde gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Mehmet Tosun, baba ocağı Kemer Mahallesine yaptığı ziyarette ise yoğun bir katılımla meşaleler yakılarak, sevgi ve destek sözleriyle karşılandı. Pınarlıbelen Mahallesinde de yoğun bir katılımla karşılanan Mehmet Tosun, burada da vatandaşların sevgi ve destek sözleriyle karşılandı.Mehmet Tosun Pınarlıbelen'de yaptığı konuşmada büyükşehir yasasıyla birlikte Bodrum'da hizmet anlamında büyük problemlerin yaşandığını belirterek, "Bu işin partisi yok. Siz Bodrumlu hemşehrilerimiz olarak, Karaovalı hemşehrilerimiz olarak bu işten anlayan tecrübeli bir belediye başkanı seçmediğiniz takdirde, iyi bir kadro seçmediğiniz takdirde bunları yaşamaya devam edeceğiz. Karaovalı hemşehrilerimden bu süreçte doğru karar vermelerini rica ediyorum. Ben sizin Hemşehrinizim. Güzel bir kadromuz var, göreve talibiz. Yetkiyi vereceksiniz bize, biz de size hizmet edeceğiz." dedi ve hemen arkasından "Bu yetkiyi bize veriyor musunuz?" sorusunu sordu ve Pınarlıbelenlilerden alkışlarla hep bir ağızdan "Evet" cevabını aldı."Bodrum'un, Karaova'nın Hakkını, Hukukunu Arayacağız…"Kendilerinin kimseyi eleştirmediğini belirten Mehmet Tosun, "Biz kimseyi eleştirmiyoruz. Biz çünkü Mehmet Tosun ve ekibi olarak ittifaklara güvenerek değil, siz saygıdeğer Bodrumlu hemşehrilerimize, Karaovalı hemşehrilerimize güvenerek yola çıktık. Amacımız da, düşüncemiz de daha iyisini yapmak. Daha iyisini yapmak için yola çıktık ve bunun için kimseyi eleştirmiyoruz. Seçildiğimiz takdirde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden olursa olsun, kim seçilirse seçilsin el ele vereceğiz, seçilmiş belediye başkanınız olarak meclis üyelerimizle birlikte büyükşehirde Bodrum'un, Karaova'nın hakkını, hukukunu arayacağız arkadaşlar." dedi.Yapacaklarımızı Sözün Gelişi Olarak Dillendirmiyoruz…Çiftçiliği çok iyi bildiğini, tütün dizmesini, zeytin toplamasını çok iyi bildiğini belirten Mehmet Tosun, "Ben tarladan üniversite eğitimimi alıp Konacık'ta Belediye Başkanı seçildim. Biz öyle birileri gibi, tarıma sahip çıkacağız, hayvancılığa sahip çıkacağız, üreticinin yanında olacağız, bunları örgütleyeceğiz, soğuk hava deposu kuracağız lafını sözün gelişi olarak dillendirmiyoruz. Bu toprakların evladı olarak gerçek Karaova'yı seven ve burayı kalkındıracak sizin evladınız olarak söylüyoruz" dedi.Karaovalı gençlerin iş bulabilmeleri için Bodrum Belediyesinin iş bulma kurumu gibi çalışacağını da sözlerine ekleyen Mehmet Tosun, daha sonra İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Mehmet Tosun ve ekibi Pınarlıbelen'den sevgi ve destek sözleriyle ayrılarak Kemer Mahallesine geçti.İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Karaova bölgesindeki ziyaretlerinde baba ocağı Kemer Mahallesinde vatandaşların yoğun katılımı ile gençlerin görsel şöleni ile karşılandı. Geceyi gündüze çeviren meşaleler ve havai fişekler arasında davul zurna eşliğinde 10'uncu Yıl Marşı ile karşılanan Mehmet Tosun, kendisini karşılayan herkese teşekkür ederek kendileriyle tek tek selamlaştı."Adam gibi adam Tosun Başkan" ve "Karaova seninle gurur duyuyor" sloganları arasında ilerleyen Mehmet Tosun burada yaptığı konuşmaya, "Doğup büyüdüğüm toprakların güzel insanları, Kemer Köyümün, Karaova'nın güzel insanları, doğup büyüdüğüm köyümde beni böyle kalabalık, görkemli bir şekilde karşıladığınız için, evladınızı karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum" ifadeleriyle başladı.Karaova bölgesinde kendisine gösterilen desteklerle seçimi kazanacaklarını dile getiren Mehmet Tosun, "Ben size güveniyorum, gençlerimize güveniyorum, köyümüzün kadınlarına güveniyorum, köyümüzün büyüklerine güveniyorum, baba ocağımdaki siz değerli hemşehrilerime güveniyorum. Buradan aldığım güçle, enerjiyle, motivasyonla ekibimle birlikte daha çok çalışacağız, mutlaka başaracağız" dedi."Biz herkesi kucaklamaya, herkese hizmet etmeye hazırız" diyen Mehmet Tosun, Bodrum Belediyesi'nin kapısının herkese açık olacağını belirterek, "Bodrum Belediyesi Bodrumluların olacak arkadaşlar" dedi.Mehmet Tosun konuşmasının sonunda İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Mehmet Tosun ve ekibi vatandaşları selamladıktan sonra, mahalleye geldiklerindeki aynı coşku ve destek sözleriyle bölgeden ayrıldı. - MUĞLA