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Baba-oğlu bıçaklayan zanlıyı komşuları yakalayarak polise teslim etti

Zonguldak'ta aynı apartmanda oturan komşuların kavgasında baba-oğul bıçaklandı.

10.08.2019 15:21 Baba-oğlu bıçaklayan zanlıyı komşuları yakalayarak polise teslim etti
Zonguldak'ta aynı apartmanda oturan komşuların kavgasında baba-oğul bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan baba-oğlun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, bıçaklayan kişi ise komşuları tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Sendika sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S. A. ile komşusu 62 yaşındaki Zafer Ömür'ü ve oğlu 39 yaşındaki Burak Ömür ile nedeni bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.A yanında bulunan bıçakla baba Zafer Ömür'ü ve oğlu Burak Ömür'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan baba-oğlula olay yerinde müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zafer Ömür, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Baba-oğlun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Komşuları tarafından yakalanan ve polis ekiplerine teslim edilen şüpheli S.A sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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