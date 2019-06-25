25.06.2019 19:46
Haberler » Güncel » Haber

Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar

Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde denize giren Zafer Şirin (32) ile oğlu Miran Berat'ı (7), boğulmak üzereyken, su sporu yapan gençler kurtardı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde denize giren Zafer Şirin (32) ile oğlu Miran Berat'ı (7), boğulmak üzereyken, su sporu yapan gençler kurtardı.
Ören sahilinde, deniz yatağıyla suda açılan Miran Berat Şirin, bir süre sonra açıkta çırpınmaya başladı. Oğlunu görünce denize girip, yanına yüzen Zafer Şirin, Miran Berat'ı kıyıya çekmekte zorlandı. Bunun üzerine Zafer Şirin de çırpınarak, kıyıdakilerden yardım istedi. Baba ile oğlunu, su sporu yapan gençler fark etti. Hemen yanlarına yüzen gençler, Zafer Şirin ile Miran Berat'ı kıyıya getirmeyi başardı. Boğulmak üzere olduğu ve çok su yuttuğu anlaşılan baba ve oğluna, ihbarla gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Zafer Şirin ile Miran Berat Şirin, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Ören , Burhaniye , Balıkesir , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
21:28 Meksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu
21:25 Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi (2)
21:23 ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi komiser vekili görevini bırakıyor
21:22 Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
21:20 SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
21:20 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afganistan'da
21:19 - Yemen'de Gıda Yardımının Askıya Alınmasında Taraflardan Karşılıklı Suçlamalar