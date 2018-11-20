Baba Oğlu Rakip Takımlarda Mücadele Etti

Kırklareli
1. Amatör Lig'de rakip takımlarda oynayan baba ile oğlu mücadele etti.
Emirspor'un takımının kaptanlığını yapan Fatih Harmanlı
ile Ahmetbey Güvenspor'un takım kaptanlığını yapan Anıl Harmanlı futbol müsabakası öncesinde hakemler eşliğinde kale seçti.
Maçta, zaman zaman karşı karşıya gelen baba-oğul, takımlarına üç puan kazandırmak için mücadele etti.
Baba Harmanlı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ile rakip takımlarda karşılaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Oğlunun iyi bir futbolcu olduğunu belirten Harmanlı, daha iyi yerlere geleceğine de inandığını ifade etti.
Kaptanı olduğu Emirspor adına, oğlunun da Ahmetbey Güvenspor adına ellerinden geleni yaptığını kaydeden Harmanlı, sporun böyle güzel bir tarafını yaşamanın herkese nasip olamayacağını söyledi.
Öte yandan karşılaşma Ahmetbey Güvenspor'un 4-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
Kırklareli,Harmanlı