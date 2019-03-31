Baba-oğlun Aday Olduğu Mahallede Seçim Heyecanı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlığa aday baba ile oğlu sandık başına gitti.

Toplam 210 seçmeni bulunan mahallede, birbiriyle akraba 7 muhtar adayı yarışıyor. Mevcut muhtar Ali Sevinç ile aday oğlu Zafer Sevinç arasında ise rekabet yaşanıyor.

MUHTAR ADAYI BABA-OĞUL OY VERDİ

Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç, oylarını Heceler Mahallesi'ndeki 1098 numaralı sandıkta kullandı.

"DİĞER ADAYLARLA DA AKRABAYIZ"

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan baba Sevinç, seçimlerin mahalle için hayırlı olmasını dileyerek, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun." dedi.

BABASIYLA DARGIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Babasıyla uzun süredir dargın olduğu öğrenilen Zafer Sevinç ise "Çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA