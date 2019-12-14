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Baba-oğlun Trabzonspor sevdası

Isparta Uluborlulu Kenan Dursun ve 13 yaşındaki oğlunun Trabzonspor aşkı bambaşka.Çocukluk yaşlarından bu yana bordo-mavili takıma hayran olan ve 15 yıldır da Trabzonspor'un içeride ve dışarıda maçlarının büyük bir kısmını kaçırmayan 33 yaşındaki Kenan Dursun, çocuğunu da kendisi gibi...

14.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:01Baba-oğlun Trabzonspor sevdası
Uluborlulu Kenan Dursun ve 13 yaşındaki oğlunun Trabzon aşkı bambaşka.

yaşlarından bu yana bordo-mavili takıma hayran olan ve 15 yıldır da Trabzonspor'un içeride ve dışarıda maçlarının büyük bir kısmını kaçırmayan 33 yaşındaki Kenan Dursun, çocuğunu da kendisi gibi Trabzonspor fanatiği yaptı. 13 yaşındaki oğlu Ahmet Yiğit Dursun da 6 yıldır babasının yolunda ilerliyor.

Babasıyla Trabzonspor'un maçlarını kaçırmayan Ahmet Yiğit Dursun da bordo-mavili renklere tutkun olduğunu ifade ediyor.

Oğlunun odasını Trabzonspor forma, bayraklarla donatan, yataktan, halısına kadar tüm alanı bordo-mavili renklerle donatan baba Dursun, "Şehrimizin takımı Isparta 32 Spor'umuzu da destekliyoruz. Ancak, Trabzonspor sevdamız bir başka. Bırakın normal lig maçlarını tüm spor programlarında Trabzonspor'u arıyorum. En büyük tutkumuz bu. İnşallah, ileride Trabzonspor yöneticisi olacağım" dedi. - ISPARTA

Trabzonspor, Çocukluk, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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