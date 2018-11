Baba-oğul arı kovanı üretiyorlar, bütün Türkiye'ye satıyorlar

20 Kasım 2018 Salı 13:17



20 Kasım 2018 Salı 13:17

Baba-oğul arı kovanı üretiyorlar, bütün Türkiye'ye satıyorlarYOZGAT - Türkiye'de en çok Adana, Ordu ile Kars illerinde üretilen ve ün yapan arı kovanları, Yozgat'ta da imal edilmeye başlandı. Yozgatlı arı kovanı üreticisi baba Said ve oğlu Ömer Ezer yılda ürettikleri bin adet arı kovanı ile hem arıcıların tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor hem de il ekonomisine katkı sağlıyorlar. Baba Said ile oğlu Ömer Ezer 2010 yılında devletten aldıkları 30 bin liralık kredi ile Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinde arı kovanı işine başladı. Aradan geçen 8 yılın ardından kendilerini geliştirip müşteri memnuniyetini artıran baba ve oğlu, Yozgat kovanını ülke ekonomisine kazandırdılar. Adana, Ordu, Kars gibi kovanı ile ün yapmış şehirlerin üreticileri ile rekabet edecek düzeye gelen Yozgatlı girişimciler, yılda bin adet arı kovanı üreterek il ekonomisine katma değer sağlıyor. Üretilen arı kovanları, ülkenin birçok iline gönderiliyor ve Yozgat kovanı arıcıların tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.2010 yılında aldıkları kredi ile arı kovanı işine başladıklarını söyleyen Ömer Ezer,"Bu işi babamla beraber yapıyoruz. 2010 yılında can suyu kredisi çıkmıştı. Değerlendirmek istedik. Görüştük, gerekli şartları yerine getirdik. Onay aldıktan sonra babamla beraber arı kovanı işine girdik. Araştırdık, arıcılarla görüştük. Ziraat odalarıyla görüştük. Bir karar verdik ve can suyu kredisini arı kovanına yatırım yaptık. Şu an yıllık bin kovan kapasitesi ile çalışıyoruz. Türkiye'nin birçok iline sevkiyatlarımız var. Ordu ve Adana kovanları şu anda Türkiye'de en çok tercih edilen popüler görünen kovanlar. Tabi biz de dedik ki neden Yozgat kovanı olmasın. Ziraat odalarının, üniversite hocalarımızın vermiş olduğu ölçüler çerçevesinde imalata başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Talebe göre çıta olsun kovan olsun arıcıların her türlü ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Yıllık çıta üretimimiz yüz bin civarı şu anda. Çalışmalarımız devam ediyor. Ordu ve Adana kovanına Yozgat kovanı olarak bizler rakibiz. Şu anda üretimde siparişe yetişemiyoruz" dedi.Baba Said Ezer ise,"Oğlumla birlikte çalışıyoruz. Gerektiği zaman yedek işçi alabiliyoruz. Arı kovanı yaparak Ordu kovanı olsun Adana kovanı olsun onlara rakibiz. Çünkü bizi onlara rakip yapan müşterilerimiz oldu. Müşteri memnuniyeti oldukça biz işimizi geliştirdik, işimiz düzeldi. Üretimimizi de artırmaya niyetliyiz. Yılda 800 ile bin adet kovan üretiyoruz. İhtiyaca göre üretimi artıracağız. Ona göre yeni makineler aldık. Nevşehir, Niğde, Kayseri, Çorum gibi çevre illerle birlikte Kars ve Karabük'ten de kovan siparişi alıyoruz" şeklinde konuştu.KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık da,"Bu iş yerinde arı üretimi ile ilgili kovanlar üretilmekte. Buradaki kovanlar yurt geneline satılmaktadır. Bizler KOSGEB olarak gerek teknik bilgiler gerekse finansal bilgiler konusunda kendilerine desteklerimizi sağladık. Kendilerinin Ordu ve Adana kovan üreticileriyle rekabet edecek düzeye gelmeleri bizleri oldukça mutlu etti. Temennimiz ileride daha büyük üretim kapasitelerine ulaşmaları ve Yozgat ekonomimize katma değer kazandırmalarıdır" ifadelerine yer verdi.