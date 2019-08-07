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Baba oğul bu araçtan yara almadan çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı.

07.08.2019 09:23 Baba oğul bu araçtan yara almadan çıktı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada baba ve oğlu yara almadan kurtuldu.

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Mahramlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Salih Koşar (19) yönetimindeki 59 PP 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole devrilen otomobildeki sürücü ve yanında bulunan babası Arif Koşar (50) kazayı yara almadan atlattı.

Olayla ilgili konuşan sürücü Salih Koşar, "Talihsiz bir kaza geçirdik. Çok şükür bir şeyimiz yok. Emniyet kemeri sayesinde kazayı ucuz atlattık. Verilmiş sadakamız varmış" dedi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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