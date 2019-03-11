Kaynak: AA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Baba-Oğul Çanakkale Gezisi" projesi kapsamında 20 kişi Çanakkale'ye gitti.İncesu Kaymakamlığı ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün birlikte başlatmış olduğu "Baba-Oğul Çanakkale Gezisi" projesine katılım gösteren baba ve çocuklarından oluşan 20 kişi, Kaymakamlık binası önünden Çanakkale'ye uğurlandı.İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, "İş hayatının yoğunluğu sebebiyle babaların evlatları ile vakit geçirememesi günümüzde en büyük sorunlardan biri. Bu sebeple babaların oğulları ile vakit geçirebilecekleri bir gezi düzenlenmesini amaçlayan bu projemizi hayata geçirdik.18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü de yaklaştığından bu gezimizi Çanakkale olarak belirledik. Projemiz İnşallah amacına ulaşır." diye konuştu.