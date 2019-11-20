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Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı

Adana'da üst geçit demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

20.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:47Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı
Adana'da üst geçit demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-400 kara yolunda meydana geldi. Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı çekici sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince üst geçit demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile oğlu Hüseyin Eroğlu çekicide sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler çekici de sıkışan baba ve oğlu kurtarmak için zamanla yarıştı. Çekiciden önce Hüseyin Eroğlu kurtarılarak ambulansa alınırken, bir süre sonrada baba kurtarılarak diğer ambulansa alındı.

Eroğlu ailesinin yakınları ve mesai arkadaşları olay yerine gelip kazayı görünce şok oldu.

Bu arada D-400 kara yolunda hem Ceyhan hem de Mersin istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Hastaneye kaldırılan baba ve oğulun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Direğe saplanan çekicinin çıkarılması için çalışma başlatırken meraklı vatandaşlar da olayı film izler gibi izledi. Kaza nedeniyle demir bariyerlerde de zarar oluştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

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