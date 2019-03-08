Baba Oğul, Evlerine Gelen Misafirin Kafasını Kesip Kemiklerinden Çorba Yaptı

Ukranya'nın Kharkiv şehrinde41 yaşındaki baba Maksim Kostyukov ve 20 yaşındaki oğlu, eğlenmek için evlerine davet ettikleri adamın eski polis olduğunu öğrenince adamın kafasını kesip öldürdükten sonra vücudundan bazı parçalar koparıp çorba yapıp içtiler.

POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE KAFASINI KESTİLER

Baba, yeni tanışmış olduğu arkadaşı Petrov'u eğlenmek içine evine davet etti. Beraber sarhoş bir şekilde eğlendikleri sırada Petrov,baba oğla eski polis olduğunu söyledi. Daha önce işledikleri suçlardan dolayı polisler ile sıkıntılar yaşayan baba oğul adamı öldürdü.

Oğul Kostyukov, Petrov'a arkadan yaklaşıp kafasını tuttuktan sonra baba, eline aldığı ekmek bıçağı ile Petrov'un önce boğazını kesti daha sonra göğsüne vurduğu bıçak darbeleri ile öldürdü.

CESETTEN ÇORBA YAPIP İÇTİLER

Baba oğul, polisin kolsuz ve bacaksız cesedini evlerinin yakınında bulunan boş bir araziye attılar. Kollarından ve bacaklardan kestikleri bazı parçalarla ise çorba yapıp içtiler.

Polisim olayla ilgili yaptığı soruşturma sonucu baba oğlun yaşadığı eve baskın yapıldı. Baba oğul gözaltına alınırken evdeki buzdolabından Petrov'un cesedine ait parçalar çıktı. Baba oğul, cesedi kimliği belli olmaması için parçaladıklarını itiraf etti.