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Baba oğul "karaelmas"ı gün yüzüne çıkarıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında birlikte çalışan baba ile oğul, "karaelmas" olarak adlandırılan taş kömürünü ekonomiye kazandırıyor.

04.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:50Baba oğul
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında birlikte çalışan baba ile oğul, "karaelmas" olarak adlandırılan taş kömürünü ekonomiye kazandırıyor.
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 20 yıldır maden işçisi olan Dündar Çakır'ın (49) en küçük oğlu 19 yaşındaki Burak Çakır, geçen yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TTK'ye 1500 yer altı üretim işçisi alımı müjdesinin ardından çok istediği madencilik mesleği için başvuruda bulundu.
Çakır, başvurusunun ardından kurada isminin çıkmasıyla dede mirası madenciliğe adım attı.
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde pano ayak üretim işçisi olarak, taş kömürünü yeryüzüne çıkaran Çakır, babasıyla aynı ocakta alın teri dökmenin mutluluğunu yaşıyor.
"Oğlumla birlikte çalışmak çok güzel bir duygu"
Baba Dündar Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluyla aynı maden ocağında çalışmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi.
Oğluna elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirten Çakır, "Kendi bildiklerimi ona en iyi şekilde öğretmeye çalışıyorum. Oğlumla birlikte çalışmak çok güzel bir duygu. İlk bin kişilik kura çekiminde oğlumun ismi çıkmadı. Sonraki kurada da çıkmaz diye düşündük. Daha sonra isminin çıktığını duyunca ailece çok mutlu olduk." diye konuştu.
Çakır, oğlunun kendisinden daha genç yaşta ocağa girdiğini anlatarak, "Ortamı çok iyi bilmedikleri için her zaman merakta oluyoruz. ocağında ufak tefek iş kazaları oluyor. Bizler de 'İşten çıktı mı, bir yerinde rahatsızlık var mı?' diye meraklanıyoruz. İşten sonra bizleri aramasını söylüyorum. Bazı zamanlar işten çıktığım zaman onu bekliyorum, birlikte evimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Oğlunun, maden ocağına girmesiyle sorumluluk sahibi olduğuna dikkati çeken Çakır, yer altında çalışan birçok madenci gibi oğlunun da üretime katkıda bulunmasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.
"Madencilik kutsal bir meslek"
Burak Çakır da madenciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, madenciler olarak, üreterek devlete ve millete daha çok katkı sağlamak istediklerini söyledi.
Çakır, babasının en büyük yol göstericisi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Babam işe gireceğimiz belli olduğu zaman neler yapacağımızı söylüyordu. Ben pek anlamıyordum çünkü daha hiçbir şey bilmiyordum. Ocağa girip görünce o zaman babama hak verdim. Babam daha önce benim çalıştığım kartiyede çalışıyormuş. Babamın gördüğü yerleri görmem ve onun çalıştığı iş yerinde çalışmam çok güzel bir duygu."

Kozlu, Maden, Güncel

Kaynak: AA

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