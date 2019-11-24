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Baba-oğul kavgasında polis de yaralandı

Beyoğlu'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

24.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:54Baba-oğul kavgasında polis de yaralandı
'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi'nde, baba Bülent T. tartıştığı 18 yaşındaki oğlu İlhan T.'yi silahla yaraladı. O sırada olay yerine yakın bir noktada uygulama yapan ve silah sesleri üzerine olaya müdahale etmek isteyen polislerden biri de Bülent T.'nin açtığı ateş sonucu yaralandı.
Zanlı, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
İlhan T. ile Bülent T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
memurunun bacağında sıyrık olduğu, babayla oğlunun da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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