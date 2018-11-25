Baba-oğul Ormanda Ağaçları Katletti

Kırklareli
'nin Pınarhisar
ilçesinde baba ve oğlu ormanda izinsiz ağaç keserken suçüstü yakalandı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Akören
köyünde izinsiz orman ağacı kesimi yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Jandarma
ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda İ.Y. ve oğlu Y.Y.'nin bir aracın bagaj bölümünde yaklaşık 300 kilogram yeni kesilmiş meşe odunu yüklü olduğu, aracın 20 metre uzağında ormanlık alanda 4 adet meşe ağacının kesilmiş olduğunu tespit etti. Araştırma ve incelemelerden sonra kesilen ağacın yanında 1 adet hızar motoru ve 1 adet balta bulunduğu tespit edilerek, 300 kilogram meşe odun ve araca el konulurken, olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Jandarma,Pınarhisar,Kırklareli
25 Kasım 2018 Pazar 09:26