Baba oğul şampiyonalara birlikte hazırlanıyor

Osmaniye
'de yaşayan Avrupa
Powerlifting Şampiyonası ikincisi Yavuz Demircioğlu, evinin bodrum katında kendi imkanlarıyla hazırladığı spor salonunda 16 yaşındaki oğlu Ali ile şampiyonalara hazırlanıyor.
Evinin bodrum katında beton, mermer, inşaat demiri ve demir su borularından spor aletleri yaparak Avrupa Powerlifting Şampiyonası'nda ikinci olan Yavuz Demircioğlu'na en büyük desteği oğlu Ali Demircioğlu veriyor.
Demircioğlu, yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlar nedeniyle evinin bodrum katını spor salonuna çevirdiğini, disiplinli bir çalışmayla İstanbul
'da düzenlenen Avrupa Powerlifting Şampiyonası'nda 560 kilogram kaldırarak Avrupa ikincisi olduğunu hatırlattı.
Oğlunun da kendisi gibi powerlifting sporuna gönül verdiğini ve günlük idmanları beraber yaptıklarını kaydeden Demircioğlu, "Biz oğlumla artık ağabey kardeş gibi olduk. Çalışmalarımızda çok ağır kiloların altına giriyoruz. Oğlum bana destek oluyor. Düşeceğim zaman yardımcı oluyor. Birbirimize destek oluyoruz her konuda. Bilgi paylaşımında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Babasıyla aynı spora gönül veren Ali Demircioğlu da babasıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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