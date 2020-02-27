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Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiKARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), hastanede tedaviye alındı.

27.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:55
Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
KARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), hastanede tedaviye alındı.
Adatepe Mahallesi Kafkas Sokak'taki evlerinde yaşayan Cemal Y. ile oğlu Vedat Y. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından sabah saalerinde bulunan baba-oğul, gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlu tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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