Baba-oğul Sokak Ortasında Silahlı Saldırıya Uğradı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KIRIKKALE'de, iddiaya göre tabanca ve av tüfeğiyle sokak ortasında saldırıya uğrayan baba Ertan Şengül (50) hayatını kaybederken, 16 yaşındaki oğlu Serhan Can Şengül yaralandı. Baba Şengül'ün 5 gün önceki sosyal medya paylaşımında ise "Bu dünyada işimiz bitti, ahrette görüşmek dileğiyle" yazısı dikkat çekti.Olay, saat 19.00 sıralarında Sanayi Mahallesi 1397 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi, tabanca ve av tüfeğiyle henüz bilinmeyen nedenle Ertan Şengül ve oğlu Serhan Can Şengül'e ateş açtı. Ağır yaralanan baba-oğul, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 'ne kaldırılan baba Ertan Şengül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serhan Can Şengül ise tedaviye alındı. Polis , olaydan sonra kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.5 GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKATİ ÇEKTİErtan Şengül'ün 5 gün önce oğlu Serhan Can Şengül ile birlikte çektirdiği fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaşırken, "Bu dünyada işimiz bitti, ahrette görüşmek dileğiyle" şeklindeki yorumu dikkat çekti.- Kırıkkale