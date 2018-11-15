15 Kasım 2018, 08:33

Baba Oğul Yanan Araçtan Son Anda Kurtarıldı

- Baba oğul yanan araçtan son anda kurtarıldı Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil takla attıktan sonra alev aldı Vatandaşların yanmaktan kurtardığı baba oğul hafif yanık ve sıyrıklarla kazayı atlattıADANA - Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil takla attıktan...

- Baba oğul yanan araçtan son anda kurtarıldı
Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil takla attıktan sonra alev aldı
Vatandaşların yanmaktan kurtardığı baba oğul hafif yanık ve sıyrıklarla kazayı atlattı

ADANA - Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil takla attıktan sonra alev aldı. Vatandaşlar araçtaki baba oğlu yanmaktan kurtardı.
Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Adana'da istikametinde meydana geldi. Yakup A'nın kullandığı 35 KJK 92 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Araç içeresinde bulunan Yakup A. ve oğlu Y.A. otomobilde sıkıştı.
Takla atan otomobil bir anda alevlere teslim oldu. İçerisinde insanların olduğunu gören vatandaşlar araçlarını durdurup yangına ilk müdahaleyi yaptı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükseldiği sırada otomobilde bulunan baba oğul vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun küçük yanıklar ve sıyrıklar ile kazayı atlattığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri de yanan aracı söndürdü. Adana
15 Kasım 2018 Perşembe 08:33



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