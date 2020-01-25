'Baba Parası' ekibinden Kıbrıs çıkarması

'BABA parası' oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar 'ı ziyaret etti. KKTC'de gerçekleştirilecek 'Baba Parası' filminin galası öncesinde Tatar'a ziyaret gerçekleştiren Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Oyuncular daha sonra Gazimağusa'da gerçekleştirilen gösterime katıldı.

'Baba Parası'nın Kıbrıslı Selim'i Ahmet Kural, Kıbrıs'ta olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Filme Kıbrıslı olarak 'Selim' karakteri ile hayat verdiğini söyleyen Kural, "Kıbrıs'ın bende yeri ayrıdır. Burada çok dostum, arkadaşlarım var. Kıbrıslıların dinamik enerjisini ve dilindeki aksiyonunu yansıtmaya çalıştım. Selim karakterine de yansıdı bu" dedi.

KIBRIS BİZİM DAVAMIZ

Aslında Kıbrıs'ta ev sahibi olarak bulunduğunu söyleyen Kural, "Kardeşlerim Tulin ve Niyazi'ye Kıbrıs'ı gezdireceğim" esprisini yaptı. Yağmur Tanrısevsin de Kıbrıs'ı çok sevdiğini belirterek, "Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Kıbrıs insanları çok samimi çok sıcaklar. Çok heyecanlıyız. Selim'den (Ahmet Kural) dolayı da bir kan bağım var Kıbrıs'a" diye konuştu.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini de ziyaret ettiklerini ifade eden Murat Cemcir de, Kıbrıs'ın kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirtti. Cemcir, "Kıbrıs'ın kaderi değişti Barış Harekatı ile birlikte. Kıbrıslı Türklerin davası ne ise bizim de davamız. Bizler, hem gönül hem de sevgi paylaşımı için buradayız" diye konuştu.

SİNEMA İZLEYİCİSİ AZALDI

'İlgiden memnun musunuz?' sorusuna Ahmet Kural, "Çok memnunuz ilgiden. Türkiye'deki sinema izleyicisindeki sayısal düşüşe rağmen biz ilgiden çok memnunuz. Seyircimiz bize tevazu gösterip ilgilerine devam ettiler. Yaklaşık bir aydır turneye devam ediyoruz" dedi. Kural, Başbakan Tatar'ın kendilerini izleyecek olması ile ilgili, "kendimi teslim ederim orada" dedi.