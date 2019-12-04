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Baba Parası filminin afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu

Sinema salonlarında yerini alan Baba Parası'nın afişi, filmin vizyon tarihi 1 Ocak 2020'yi izleyicilere bir kez daha duyurmuş oluyor.

04.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:02Baba Parası filminin afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu

Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren filmin afişinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut boy gösteriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da yer almakta.

Selçuk Aydemir'in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Baba Parası'nın afişi, filmin aksiyon ve komedi yüklü hikayesinin işaretlerini barındırıyor.

'1 Milyar Dolar' lık baba mirası peşine düşen ailenin maceralarını konu alan filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.


Devrim Yakut, Murat Cemcir, Ahmet Kural, Kültür Sanat

Kaynak: Bültenler

kultur-sanat

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