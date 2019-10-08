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"Baba Parası" filminin çekimleri tamamlandı

"C¸algı C¸engi", "Du¨gˆu¨n Dernek", "Ailecek S¸aşkınız", "İşler Gu¨çler", "Kardes¸ Payı" film ve dizileriyle bilinen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği "Baba Parası" filminin çekimleri tamamlandı.

08.10.2019 18:04
"C¸algı C¸engi", "Du¨gˆu¨n Dernek", "Ailecek S¸aşkınız", "İşler Gu¨çler", "Kardes¸ Payı" film ve dizileriyle bilinen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği "Baba Parası" filminin çekimleri tamamlandı.
Filmin bu¨yu¨k bir titizlikle tamamlanan çekimlerinin bitis¸ini oyuncular ve set ekibi pasta keserek kutladı.
TR 40 33 Productions'ın yapımcılığında vizyondaki yerini almaya hazırlanan filmin setinden ilk görüntüler de paylaşıldı.
Filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim O¨ztekin, Yağmur Tanrısevsin, Ayhan Taş ve O¨zgu¨r Emre Yıldırım yer alıyor.
Merakla beklenen "Baba Parası", birbirlerinden son derece farklı iki üvey kardeşin, ülkenin en zengin insanlarından biri olan babalarından kalacak olan yüklü mirasa ulaşma çabalarını anlatıyor.
Vizyona 1 Ocak 2020'de girmesi planlanan filmin konusu şöyle:
"Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler, mirasın tamamına içlerinden sadece birinin sahip olabileceğini öğrenir ve ikinci büyük şoku yaşar. Ortada babalarının mirasını koyduğu dev bir kasa vardır ve bu kasanın şifresini ancak babası gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki, uçarı çocuğu bulabilecektir. Şifreyi bulmak için kardeşler arasında kıyasıya yarış başlar."

Selçuk Aydemir, Ahmet Kural, Güncel

Kaynak: AA

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