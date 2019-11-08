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"Baba Parası" filminin ilk teaserı yayımlandı

Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği "Baba Parası" filminden ilk teaserı dijital platformlardaki yerini aldı.

08.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:50
Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği "Baba Parası" filminden ilk teaserı dijital platformlardaki yerini aldı.
Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.
Türk sinemasında Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren film, baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alıyor.
Ekibin, "C¸algı C¸engi", "Du¨gˆu¨n Dernek", "Ailecek S¸as¸kınız", "İs¸ler Gu¨c¸ler", "Kardes¸ Payı" film ve dizilerinden sonra yeni komedi filmi "Baba Parası" 1 Ocak 2020'de vizyona girecek.

Selçuk Aydemir, Ahmet Kural, Yönetmen, Güncel

Kaynak: AA

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