'Baba Parası' filminin yurtiçi ve yurtdışı gala programı iptal edildi

Kuzey Kıbrıs'ta Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin, hem çok önemli ziyaretlerde bulundu, hem de Kıbrıslılar ile buluşarak film gösterimi öncesi hasret giderdi. İlk olarak KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret eden oyuncular, daha sonra Başbakan Ersin Tatar 'a ziyarette bulundu.

KUZEY KIBRIS'TA DA FİLM ÇEKİN

Başbakan Ersin Tatar ve kurmayları tarafından karşılanan oyuncular, keyifli bir sohbet gerçekleştirerek anı fotoğrafı çektirdi. Başbakan'a filmin konusu ve içeriği hakkında bilgiler veren oyuncular, galayı birlikte izleme davetinde bulundu. Kendisinin de yoğun gündemden sıyrılıp gülmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, oyuncuların bu teklifini kabul etti ve filmin galasına katıldı. Gala öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tatar, 'Baba Parası' filminin oyuncularından Kıbrıs'ta film çekmelerini istedi. Filmin bol gişe yapmasını temenni ettiğini söyleyen Tatar, oyuncuların yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.