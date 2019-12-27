"Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

OYUNCU Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filminin galası yapıldı. 1 Ocak 2020'de vizyona girecek filmde yer alan oyuncular ve set çalışanları, Kanyon AVM'de gerçekleşen gala gösteriminde bir araya geldi.

Filmin yönetmeni, Selçuk Aydemir, filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Baba Parası filmimiz, insan para için kendini ne kadar bozabilir, bunu gösteren bir komedi. Görüyoruz yani. İnsanın acıması yok. Çok acayip noktalara erişebiliyor. Bizim için çok komik bir konu ve film oldu. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum." dedi.

Nişanlısı Nurgül Yeşilçay ile birlikte galaya katılan Yapımcı Necati Kocabay, güzel bir film yaptıklarını ifade ederek, "Komik bir iş oldu. Yeni yıla komik bir filmle giriş yapacağız. Diğer filmlerle kıyaslama yapmak istemiyorum ama kendi janrımızda, daha önce yaptığımız işlere nazaran biraz daha aksiyonlu bir komedi filmi yaptık. Dolayısıyla tek farkı bu olacaktır. Kadromuz yine güzel. Çekimler çok keyifli geçti. Çok eğlendik. Güzel bir iş oldu" diye konuştu.

"GÜNÜMÜZÜ ÇOK GÜZEL ÖZETLİYOR"

Usta oyuncu Rasim Öztekin de filmde filmle ilgili güzel bir konunun ele alındığını belirtti. Öztekin, "Günümüzü çok güzel özetleyen, paranın insanı nasıl bozabileceğini anlatan bir film. Çok da ilginçtir, filmde bozulmayan yok" ifadesini kullandı.

Filmin başrol oyuncusu, Ahmet Kural ise şöyle konuştu: "Kıbrıslı bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize selam olsun. Gerçekten benim için çok eğlenceli bir karakterdi. Onların enerjilerini gerçekten Selim'e yansıtmaya çalıştım. Aksiyon dolu bir filmin içinde, uçan bir kuş gibi oynadık. Baba parası yemek hemen hemen hepimize kısmet olmuştur. Bu filmde de bir milyar doların peşinde koşan kardeşleri ve aileyi göreceğiz. Bir milyar doların bir insanı ne hale getirdiğini göreceğiz."

Oyuncu ve yapımcı Murat Cemcir ise olağanüstü bir kadroyla çalıştıklarını ve güzel bir film çektiklerini ifade etti.

Yapımcılığını TR 40 33 Productions'ın üstlendiği "Baba Parası" filmi, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış olayları konu ediniyor. Filmde; Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da rol alıyor.