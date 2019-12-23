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Baba Parası 'Karun' un renkli dünyası!

Aksiyon komedi fırtınası 'Baba Parası' vizyon için gün sayıyor. Selçuk Aydemir imzalı filmin seyircisiyle buluşmasına iki haftadan az bir süre kala, sürpriz fotoğraflar ortaya çıktı.

23.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:42 Baba Parası 'Karun' un renkli dünyası!

Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen çekimlerde yaşlandırma makyajı ile dikkatleri üzerine çeken Murat Cemcir (Karun Baba), film sahnesinden kareler ile sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak 'Baba Parası' filmin başrollerinde Murat Cemcir ile birlikte Ahmet Kural, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. 'Baba Parası', TR 40 33 Productions yapımcılığında gerçekleştiriliyor.


Murat Cemcir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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