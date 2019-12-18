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Baba Parası'nda 30 yıl yaşlanan Murat Cemcir'in makyajı büyük ilgi gördü

Yeni yılla birlikte tüm Türkiye'de vizyona girecek 'Baba Parası'nın hem baba hem de çapkın oğlu Niyazi'yi canlandıran başrol oyuncusu Murat Cemcir, büyük ilgi gören makyaj haberlerinin ardındaki bir gerçeğe dikkat çekti.

18.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:12Baba Parası'nda 30 yıl yaşlanan Murat Cemcir'in makyajı büyük ilgi gördü

Yeni yılla birlikte tüm 'de vizyona girecek 'Baba Parası'nın hem baba hem de çapkın oğlu Niyazi'yi canlandıran başrol oyuncusu Murat Cemcir, büyük ilgi gören makyaj haberlerinin ardındaki bir gerçeğe dikkat çekti.

Sanatçı, öncelikle kendisini otuz yıl yaşlı gösteren makyaj çalışması için birçok kişinin büyük bir emek verdiğini ifade etti.

"Aynı sette hem baba hem oğul olmayı şöyle bir an gözünüzün önüne getirin. Bir rolden sıyrılıp tamamen zıt bir karaktere bürüneceksin. Kolay iş değil. Hazırlık sürecinde kamera arkası ekibe büyük iş düşüyor" diyen Cemcir,

İşlerimiz tarihe mal oluyor

Sözlerini şöyle sürdürdü; 'Bu işte çalışan ve disiplinli davranan başarılı olur. Sonuçta geleceğe bir mesaj bırakıyoruz. Bu filmler tarihe kalıyor. Yaptığımız iş kim bilir daha kaç kez tekrar tekrar izlenecek. Titizlikle çalışıyoruz, inşallah..''

Selçuk Aydemir imzalı Baba Parası'nda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar.Baba Parası 1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.


Murat Cemcir, Türkiye, Makyaj, Magazin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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