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'Baba Parası'nın 24 Ayar Annesi Devrim Yakut

Son yıllarda çok izlenen dram ve komedi filmlerinde birbirinden unutulmaz karakterlere can veren Devrim Yakut, Baba Parası'nda güç ve paraya tapan sıra dışı bir kadını oynuyor.

24.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:32 'Baba Parası'nın 24 Ayar Annesi Devrim Yakut

"Para çok büyük... O kadar para için ana evladını satar!" Usta oyuncu Devrim Yakut'un vizyon için gün sayan Baba Parası'ndaki bu diyaloğu, Selçuk Aydemir imzalı aksiyon komedi filminin kahkaha dozu hakkında ciddi bir fikir veriyor.

''Böyle anne görmedim''

Devrim Yakut, filmde canlandırdığı Yakut Ana karakterinin daha önce oynadığı anne rollerinden farkını ''Pek alışık olmadığımız türden bir anne diyebiliriz. Ben etrafımda böyle bir anne görmedim.'' diye anlatıyor.

Yeni Yılda Beyaz Perdede

1 Ocak'ta vizyona girecek olan Baba Parası'nın senaryo ve yönetmenliğinde Selçuk Aydemir imzası bulunuyor. TR 40 33 Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Baba Parası'nda Devrim Yakut'un yanı sıra, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş rol alıyorlar.


Selçuk Aydemir, Değerli Taş, Anne, Güncel

Kaynak: Bültenler

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