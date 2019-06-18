18.06.2019 21:15
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Baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Karabük'te baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Karabük'te baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yahya Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda Ali G. ile oğlu Emirhan G. (26) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ali G., eline aldığı bıçağı oğluna doğru savurdu. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle Emirhan G. ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baba Ali G.'yi kıskıvrak yakalayarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Emirhan G.'nin yakın zamanda askere gideceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Polis, Karabük, 3. Sayfa

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