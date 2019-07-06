06.07.2019 11:58
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Baba ve 2 kızı, kazada öldü

Baba ve 2 kızı, kazada öldü

ESKİŞEHİR'de önündeki TIR'a çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9) yaşamını yitirdi.


ESKİŞEHİR'de önündeki TIR'a çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9) yaşamını yitirdi. Güler'in eşi Fatma Güler ile diğer kızı Cemre (4) ve akrabası Hüseyin Güler (18) ise ağır yaralandı.
Kaza, dün Sivrihisar- Eskişehir karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Zekeriya Güler yönetimindeki 16 ZC 794 plakalı otomobil, önünde giden İsmet Dinler yönetimindeki 42 GN 986 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler ile yanındaki kızları Elif ve Enise yaşamını yitirdi. Güler'in eşi Fatma Güler (38) ile çiftin diğer kızı Cemre Güler ve akrabası Hüseyin Güler ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Zekeriya Güler ve 2 kızının cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

- Eskişehir
Kaynak: DHA
Hüseyin Güler, Eskişehir, Güncel

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