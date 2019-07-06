06.07.2019 15:00
Haberler» Güncel» Haber

Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)

Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)

BABA VE 2 KIZI TOPRAĞA VERİLDİEskişehir'de önündeki TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren Zekeriya Güler ve kızları Elif ile Enise'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

BABA VE 2 KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren Zekeriya Güler ve kızları Elif ile Enise'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, baba ve kızlarının cenazesini, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Hacılar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Güler ailesiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından Arabayatağı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI
Bu arada Güler ailesinin Ankara'da bir yakınlarının düğüne katıldıkları, düğünün ardından Bursa'ya dönerken kaza geçirdiklerini belirlendi.
Zekeriya Güler'in eşi Fatma Güler ile çiftin diğer kızları Cemre Güler ve akrabaları Hüseyin Güler'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA,


Kaynak: DHA
Eskişehir, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:09   Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
15:08   Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şubesi kuruldu
15:08   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti.
15:07   Çorlu ve Ergene OSBÜK'de temsil edilecek
15:05   Son dakika! AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Başkanlık sisteminde revizyon" iddiasına yanıt
15:05   Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada
15:05   Yeğeninin kocasını, gözleri önünde öldüren amca tutuklandı