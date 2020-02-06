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baba ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazında zehirlenen anne- baba ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

06.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:15baba ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi

GAZİANTEP'in ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazında zehirlenen anne- baba ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Güllühöyük Mahallesi'nde yaşayan Kaya Ailesi, sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyandı. Ailenin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, baba Mehmet Kaya (43) ve anne Gülcan Kaya (40) ile çocukları Haydar (13), Merve (9) ve Berat Kaya'yı (5) ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.Acil serviste tedaviye alınan aile üyelerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Tedavi altına alınan anne- baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



İslahiye, Sabah, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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