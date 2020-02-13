baba ve 6 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi (2) - Yeniden

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Yıldız (38) ve Bahattin Aykutlu (46) çifti ile 6 çocukları, hastanede tedaviye alındı. Bahattin Aykutlu'nun sabah çocuklarını okula göndermek için erken kalkıp, gaz kokusunu almasıyla ailenin ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Olay, Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin Aykutlu, sabah kalkınca eşi ve çocuklarını da uyandırmak istedi. Çocukların baygın olduğunu fark eden Bahattin Aykutlu, sağlık durumunun kritik olduğunu anladığı kızı Kader Aykutlu'yu (11) aracıyla hastaneye götürürken, yolda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve komşusundan da yardım istedi. Hızla adrese gelen ekipler, Yıldız Aykutlu ile çocukları Gülnur (16), İsminur (14), Muhammet Mustafa (10), Muhammed Emin (5) ve Sümeyya (1) Aykutlu'ya müdahale etti. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. Bahattin Aykutlu ve kızı Kader Aykutlu ile ambulansla getirilen ailenin diğer üyeleri, Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aykutlu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastanede tedavi gören Bahattin Aykutlu, " Sabah çocuklar okula gidecekleri için kalktım, onları da kaldırdım. Her biri bayılır şekilde yere düştü. Kızım Kader'in durumu ağırdı, onu hemen aşağı indirdim. Kendi arabama bindirip hastaneye getirdim. Bu arada ambulansı aradım. Komşum bakkala durumu söyledim. Ambulansı aradı, bana yardımcı oldu. Benden sonra da ambulans çocuklarımı aldı, getirdi hastaneye. Evde sobada kömür yakıyorduk. Odun da yakıyoruz ama kömürü gündüz saat 3 civarı atmışlardı sobaya. Demek ki kalmış sobanın içinde. Şu anda hepimizin sağlık durumu iyi. Baş ağrısı var" dedi.

Ailenin yakınları da olayı duyar duymaz hastaneye geldi.