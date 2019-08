Baba ve çocukları, orman yangınını erken haber veren sistem geliştirdi

Baba ve çocukları, orman yangınını erken haber veren sistem geliştirdiErzurumlu Elektronik Mühendisi Baba ve iki oğlu orman yangınlarını haber veren sistem geliştirdiERZURUM - Erzurum'da baba ve iki oğlu Orman yangınlarını erken haber veren sistem geliştirdiler. Erzurum'da güvenlik sistemleri üzerine işyerleri bulunan Elektronik Mühendisi baba Salih Satıcılar ve oğulları Mustafa Onur ve Çevre Mühendisi Ahmet ile birlikte hazırladıkları sistemin patentini almak için hazırlık yapıyorlar.Sistemimizin amacının enerjisini güneşten alan ormana yerleştirilecek karbondioksit sensörleriyle ve toprağa yerleştirilecek nem ve sıcaklık sensörleri yardımıyla kendiliğinden tutuşa bilecek riskli nem ve sıcaklık değerlerinde alarm vererek önlem almamızı sağlaması olduğunu dile getiren Satıcılar kardeşler, "Karbondioksit oranında normal değerlerden fazla olması durumunda sistemle bağlantı sağladığımız her hangi bir bilgisayardan veya akıllı cep telefonundan yangın meydana geldiğini anında haber veren ve 5 kilometre çapındaki dairenin ortasına koyduğumuz servere bağlı olan ptz kamara ile de yangının durumunu ve boyutunu görmeye yarayan ayrıca ana sisteme takacağımız hoparlörler sayesinde ormanda anons yaparak yangın mahallini kontrol altına almak ve yerleşim yerini terk etme anonsları mümkündür uydudan veya gsm den internete bağlanan serverin üzerine yüksekten görünecek şekilde sisli ve bulutlu gece hava koşullarında görünmesini sağlayan lambalı flaşör koymakta mümkündür. Her server 5 km çapındaki alanda bulunan sensörleri değerlendireceğinden koruma alanını artırmak kuracağımız server sayısına bağlı olacaktır" dediler.Sistemin çalışması ise yüksek yere koyacakları güneşten enerjisini alan ve uydudan veya gsm den internet çıkışı verileceğini anlatan kardeşler, " 5 kilometre çapında dairesel alana kritik görülen yerlere 100 adete kadar sensörleri yerleştirmek mümkündür. Sensörlerin koordinatlarını ve serverin koordinatları yazılımdaki dijital harita üzerine yerleştirilerek her hangi bir aksaklıkta sesli ikazla ihbar veren sensörün kutucuğun rengi değişerek flaş yanmaya başlayacaktır. Karbondioksit artışında başka renk nem azalmasında sıcaklık artışında başka renk olacaktır" dediler.Mustafa Onur ve Ahmet Satıcılar, sistemin avantajları konusunda ise; "Ucuz maliyet anlaşılabilir basit kullanım anons etme ve olumsuz hava koşullarında lambalı flaşörle ikaz verme ptz kamera ile yangın mahallini zoomlayarak görme gibi ayrıcalıkları vardır" dediler.Projeyi hazırlayan Mustafa Onur Satıcılar, bu yıl çevre mühendisliğinden mezun olan kardeşi Ahmet Satıcılar ve Elektronik Mühendisi babası Salih Satıcılar ile projeyi birlikte geliştirmekten kıvanç duyduğunu belirterek, "Eğer vatanımızın ciğerleri ve milli servetimiz olan ormanların yangınlarının önlenmesine bir katma değer sağlayabilirsek ne mutlu bizlere" diye konuştu.