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Baba ve kızı marketten çıkarken açılan ateşle yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde baba ve 4 yaşındaki kızı, marketten çıkarken açılan ateş sonucu yaralandı.

29.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:50Baba ve kızı marketten çıkarken açılan ateşle yaralandı

'in ilçesinde baba ve 4 yaşındaki kızı, marketten çıkarken açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Şehitlertepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alışveriş sonrası marketten çıkan Nevzat Köse (30) ve kızı Berra Köse (4) silah seslerinin duyulmasının ardından kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis sevk edildi. Sırtından yaralanan baba ile başından ve göğsünden yaralanan kızı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada 2 kişinin bulunduğu plakasız motosikletten ateş açıldığı tespit edildi. Ekipler, kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Hastaneye kaldırılan baba Nevzat Köse'nin durumunun iyi olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

(Ersoy Yalçın/İHA)


Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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