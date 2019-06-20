20.06.2019 17:18
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Baba ve oğlu alt geçitte biriken suda mahsur kaldı

Baba ve oğlu alt geçitte biriken suda mahsur kaldı

Elazığ'da sağanak sonucu alt geçitte biriken suda mahsur kalan baba ve oğlu, botla kurtarıldı.

Elazığ'da sağanak sonucu alt geçitte biriken suda mahsur kalan baba ve oğlu, botla kurtarıldı.
Kentte yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası caddelerden ve ara sokaklardan gelen yağmur suları, İstasyon Caddesi'nde bulunan alt geçidi bir anda doldurdu.
Bu esnada seyir halindeki bir kamyon, alt geçidi dolduran yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisinde mahsur kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan oğlu, kamyonetin üstüne çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Alt geçitte mahsur kalan baba-oğul, daha sonra olay yerine getirilen AFAD'a ait botla bulundukları yerden kurtarıldı.

Yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yayalar ve sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA
AFAD, Elazığ, Güncel

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