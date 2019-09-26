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Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden Özgür Çeçen (44) tedavi gördüğü hastanede, baba Necati Çeçen (69) ise aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

26.09.2019 13:40Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden Özgür Çeçen (44) tedavi gördüğü hastanede, baba Necati Çeçen (69) ise aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası Özgür Çeçen, kanser rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitirdi. Bu sırada kalp rahatsızlığı bulunan baba Necati Çeçen'e, oğlunun hayatını kaybettiği söylenmedi.
Dün akşam rahatsızlanan baba Çeçen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alına Necati Çeçen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Necati ve Özgür Çeçen'in cenazeleri, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Gülüç beldesindeki evlerinin önüne getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından helallik alındı.
Baba ve oğlunun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ereğli ilçesine bağlı Üçköy köyündeki aile mezarlığına götürüldü.
Cenaze töreninde, anne Hanife Çeçen'in gözyaşlarına hakim olamadığı ve güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Bu arada, Çeçen ailesinin diğer oğlu Şevket Çeçen'in de 20 yıl önce bağırsak kanserinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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