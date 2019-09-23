Haberler » Güncel » Haber

Baba ve oğlu iş yerinde bıçaklandı

KONYA'da, Mustafa Çimen (43) ile oğlu Bekir Çimen (24), iş yerlerine gelen 2 kişi tarafından bacaklarından bıçaklandı.

23.09.2019 09:50Baba ve oğlu iş yerinde bıçaklandı
KONYA'da, Mustafa Çimen (43) ile oğlu Bekir Çimen (24), iş yerlerine gelen 2 kişi tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı baba- oğul, kendi araçları ile gittikleri hastanede tedaviya alındı, kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün saat 22.00  sıralarında merkez Karatay ilçesi Esenler Mahallesi Başak Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Çimen ile oğlu Bekir Çimen, iş yerlerine gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan baba- oğul, kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar kaçtı. Baba- oğlun saldırının ardından araçlarıyla gittikleri Konya Numune Hastanesi'nde tedavilerine başlandı.  Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



Mustafa Çimen, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:12 Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası
10:11 Artvin kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü
10:11 Konya baba ve oğlu iş yerinde bıçaklandı
10:10 İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,62 düştü
10:10 Köpeklerin yuvası olan Çöp dağları havadan görüntülendi
10:08 "Bunu anne yüreği çözer, başka hiçbir yürek çözemez"
10:08 Adnan Oktar organize suç örgütü davası